"Относимся ко всем как к родным": Белагропромбанк на "Вытоках" объединил спорт и финансовые знания

Культурно-спортивный фестиваль "Вытокі" продолжает объединять любителей спорта по всей Беларуси. Проект уже побывал в 22 городах, в 2026 году заглянул в Светлогорск. С момента зарождения фестиваля уже 6-й год кряду генеральным спонсором проекта является самый спортивный банк страны - Белагропромбанк.

Даже в пасмурную погоду ярко-оранжевую локацию олимпийского квеста фестиваля "Вытокі" невозможно пропустить. Уже 6 сезонов Белагропромбанк неустанно следует за культурно-спортивным проектом по карте Беларуси, представляя свою развлекательную локацию с призами, конкурсами и любимым всеми Агриком.

В 2026 году Белагропромбанк подготовил для детей массу конкурсов с призами и викторину. Ведь в современном мире важно быть и спортивным, и веселым, и финансово грамотным.

Ольга Леченкова, пресс-секретарь ОАО "Белагропромбанк":

"Очень важно поддерживать в детях желание узнавать что-то новое. Поэтому Белагропромбанк стремится дать ребятам как можно больше полезной информации, которая им пригодится в жизни. На фестивале мы в игровой увлекательной форме предлагаем ознакомиться с темами финансовой грамотности и побольше узнать о том, как правильно пользоваться своими сбережениями".

2026 год для крупнейшего банка страны особенный. Белагропромбанк отмечает важную дату - 35 лет со дня основания. Для банка 35 лет - это время развития, роста и совершенствования, чтобы сейчас с гордостью стать родным для каждого.

Алексей Шилович, начальник управления маркетинга и общественных связей ОАО "Белагропромбанк":

"Фестиваль в итоге - уникальный проект, который реализуется только в Республике Беларусь при поддержке Белагропромбанка. В 2026 году у нас особая радость. Банк празднует 35 лет со дня своего основания. К этому мы подошли с очень четкой уверенностью, что успех зависит от того, как вы относитесь к делу. Банк ко всем своим проектам, клиентам и сотрудникам относится как к родным".