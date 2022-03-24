Отстаивать правоту в международных судах и эффективнее работать - поручение Лукашенко в спорте

Большой разговор о спорте провели во Дворце Независимости. Олимпиада позади, и настало время проанализировать результаты. А они не радуют. Президент напоминает - страна должна видеть своих героев! И совсем не к месту оправдывать неудачи белорусского спорта беспрецедентными санкциями. Две серебряные медали, конечно, не худший результат в истории, однако потенциал не реализован! Помимо тренерских просчетов, очевидно, что наши атлеты оказались не готовы и психологически к веяниям времени. Ведь дух воина - это неизменный атрибут победителя, и именно его зачастую не достает нашим представителям на международной арене.



Разговор начинался о спорте, но в итоге вышел далеко за его рамки. Международная повестка сегодня не позволяет видеть спорт каким-то обособленным миром. Он вынужден жить по общим правилам и подчиняться им. Президент призвал функционеров отстаивать свою правоту в международных судах и показывать большую эффективность в работе.



О том, как наши команды собираются побеждать в условиях санкций, - репортаж Николая Стуло.





Белорусский спорт перестраивается в условиях санкций

Хоккейный сезон в Беларуси и России в этот раз из-за санкций получится усеченным, ведь Международная федерация хоккея отстранила две страны от майского чемпионата мира, который должен был стать кульминацией всего сезона. И в этой ситуации, конечно же, проиграли все, прежде всего сама IIHF, которая ратует за развитие вида спорта, но сама же делает свой главный турнир неполноценным. А белорусы и россияне вынуждены перестраиваться, и уже можно сказать о первых результатах сотрудничества.

Президент раскритиковал белорусских спортсменов за выступление на Олимпиаде

Впрочем, если подводить итоги олимпийского цикла, то здесь хоккею нечем гордиться. Он просто не прошел квалификацию в Пекин. Естественно самому популярному зимнему спорту сегодня во Дворце Независимости уделили пристальное внимание, как и всем остальным. Президент сразу дал понять - Олимпиада состоялась еще до введения санкций в белорусском спорте. Поэтому оправдания, что на спортсменов давили, не принимаются.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

"Подготовка и участие наших спортсменов в различного рода соревнованиях в последние годы проходили в условиях беспрецедентного давления на весь белорусский спорт, Национальный олимпийский комитет, спортивные организации, спортсменов, тренеров"

, - начал докладывать министр спорта и туризма Сергей Ковальчук.

Но Президент возразил:

"Сергей Михайлович, на любое действие есть такое же противодействие. Не надо говорить, на кого кто давит. Давят все и давят на всех. Это не причина. А спортсмены и военные на то и существуют: как надавил, так и получил".

Сергей Ковальчук ответил, что белорусский спорт стойко выдержал удары, спортсмены и тренеры старались, насколько это было возможно.

"Но, к сожалению, не все оказались готовы к этому воздействию"

, - добавил он. По прошествии определенного времени, с учетом складывающейся обстановки в мире, можно сделать выводы, что все это звенья одной цепи, что это неслучайно. Все моменты, которые были, заранее готовились, многие страны к этому целенаправленно готовились. Поэтому мы смотрим на итоги немного под другим углом, перестроив не только систему подготовки, но и выбрав иные направления движения в спорте.

"Вы опять за свое: давили, передавили, готовы, не готовы. Скажите, лыжные гонки - кто на вас так надавил, что вы практически ни в одном виде не участвовали?

- спросил Александр Лукашенко.

- Я уже не говорю о медалях. На Россию не меньше давили, особенно на лыжников. И результат? "

Министр подробно останавливается на каждом из видов спорта и констатирует: на Олимпиаде в Пекине с двумя серебряными медалями белорусы заняли 20-е место, но, конечно, потенциал не реализовали. И то, что повезли самый молодой состав в истории, оправданием служить не может, хоть и дает надежду.

Сергей Ковальчук, министр спорта и туризма Беларуси:



В зале завязалась дискуссия - почему явно не добрал медалей биатлон, особенно женская команда? Как так вышло - весь сезон были на подиумах, а в Пекине не смогли? Александр Лукашенко, как известно, глубоко погружен в этот вид спорта - задается вопросом: а не промахнулась ли сборная с пиком формы? Может, для лучшей функциональной готовности стоило бы пропустить этапы Кубка мира перед Олимпиадой, как это сделали норвежцы?

Юрий Альберс, заслуженный тренер Беларуси по биатлону:

Биатлонный сезон белорусы заканчивают в Кубке и чемпионате России. И делают это очень ярко. В Уфе, например, наши заняли весь пьедестал, отодвинув очень маститых соперников. Смотрелось очень эффектно. Беларусь и Россия собираются вместе проводить сезон следующий - уже прорабатывают варианты. А каковы шансы, что политики все же одумаются и позволят соревноваться им на Кубке мира?

Медаль Антона Смольского не стала сегодня оберегом от критики биатлонных руководителей. Фристайл тоже в призах, и вроде бы тоже не так плохо. Но уровень соперников настолько подрос, что на старом багаже не уедешь. Сложность золотого прыжка Антона Кушнира в 2014-м казалась космической, а на следующих Играх с такой сложностью даже в финал не отберешься. В отношении же других видов риторика была порой очень жесткая.

Лукашенко:Где прогресс? Вот что мне надо!

"Где динамика положительная, где прогресс? Вот что мне надо! -

подчеркнул белорусский лидер после доклада Сергея Ковальчука.

- Я, как экономист, понимаю: сегодня так было, завтра движемся вперед".

Александр Лукашенко в связи с этим констатировал, что количество медалей, завоеванных на предыдущих зимних Олимпийских играх, пока имеет тенденцию к снижению.

"Вот ваша тенденция. А вы мне тут рассказываете, что вы что-то проанализировали, что-то сделали…"

- заметил он.

"Мы вложили колоссальные деньги. И люди хотят видеть своих героев!"

- заявил глава государства.

Президент высказал ряд нареканий по развитию и достижению результатов в ряде видов спорта.

"Что касается хоккея, что тут говорить, вы видите - это позорище! Было три катка крытых, сейчас их 44. Что изменилось? Вы стали вообще безобразно играть в хоккей! Национальные виды спорта - футбол и хоккей"

, - подчеркнул он.





Олимпийская команда Беларуси в Пекине - самая молодая в истории

Справедливости ради нужно сказать, что с появлением конькобежного стадиона представительство Беларуси на международных соревнованиях выросло значительно, иногда наши даже заезжают на пьедесталы, за последний год установили пять рекордов. Но внутренняя конкуренция еще слишком слаба, чтобы добиваться большего.

У каждого вида спорта своя история успеха или неудачи, но сегодня все сходились во мнении - натурализация иностранцев не приведет к успеху на длинной дистанции. Поэтому, те, кто сейчас не имеет перспективной молодежи в резерве, на Олимпиаде в Милане через четыре года уже проиграл.

Биатлонисты уверяют Президента, что резерв действительно есть и его потенциал просто огромный. Александр Лукашенко и сам выделил некоторых на недавнем раубичском смотре и пообещал встретиться с молодежью еще и летом. Дмитрий Басков обрисовал перспективы хоккея. Действительно в лучшей лиге мира НХЛ сейчас играют трое наших, еще несколько на подходе. Но когда они станут настоящей национальной командой и чего-то добьются?

Сейчас белорусский спорт пытается держать удар в условиях беспрецедентных санкций, когда политика бесцеремонно сделала спорт своим инструментом. Базы Беларуси и России позволяют проводить совместные соревнования.

Александр Гагиев, директор РЦОП по зимним видам спорта "Раубичи":

Нынешний зимний сезон уже практически завершен, до следующего еще есть время, чтобы остыли эмоции. Ведь в некоторых видах введение санкций сделает международные соревнования просто пародией. Что это за фристайл без белорусов или лыжные гонки без россиян?

Александр Гребнев, генеральный секретарь Белорусского лыжного союза:

Президент: По фактам давления на белорусских спортсменов - обращаться в международные суды

Президент, кстати, помимо всего прочего обратил внимание руководителей на неумение защищаться в суде. Отстаивание национальных интересов в международных структурах всегда было сложным делом для наших представителей.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

"Обратитесь в Международный суд, чтобы это звучало, и спортсмены видели, что вы готовы их защищать. А вы ждете каких-то указаний. Пускай эти Бахи и прочие отмазываются потом"

, - сказал Александр Лукашенко.

Александр Лукашенко уверен, что каждый на своем посту несет долю ответственности за обеспечение суверенитета страны. Поэтому за свое нужно бороться - призывает Президент.

Президент: Хотите иметь страну, надо цепляться зубами и держаться

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Напряженной международной обстановки Президент касался не раз. Из последнего - шпионский скандал, связанный с украинскими дипломатами.

"Их вон хватает. От международных этих шпионов… Целая кодла, даже в нашей Украине там. Мы же их видели - 12 человек. Ездите, смотрите. Нет, надо было шпионить, еще и пакостить в Беларуси. Ну вот сейчас выкинули. Знаете - украинских этих "подкрышников", которые сидели под дипломатическим прикрытием", - сказал глава государства.