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Ответные матчи 1/8 финала футбольной Лиги чемпионов смотрите на "Беларусь 5" и "Беларусь 5 интернет"

Еще два четвертьфиналиста футбольной Лиги чемпионов определятся этим вечером. Непростое испытание ждет "Челси" и "Лилль". Как пройдет ответный матч во Франции, узнаем из прямой трансляции на телеканале "Беларусь 5 интернет". Начало в 22:45. Параллельно на "Беларусь 5" эфир игры "Ювентуса" и "Вильярреала".

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