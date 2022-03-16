Ответные матчи 1/8 финала футбольной Лиги чемпионов смотрите на "Беларусь 5" и "Беларусь 5 интернет"

Еще два четвертьфиналиста футбольной Лиги чемпионов определятся этим вечером. Непростое испытание ждет "Челси" и "Лилль". Как пройдет ответный матч во Франции, узнаем из прямой трансляции на телеканале "Беларусь 5 интернет". Начало в 22:45. Параллельно на "Беларусь 5" эфир игры "Ювентуса" и "Вильярреала".