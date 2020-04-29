ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
ФутболЕдиноборстваБиатлонВолейболГандболПлаваниеХоккейАвтоспортТеннис

Ответные матчи Кубка Беларуси пройдут в Солигорске и Борисове

Кто станет финалистом Кубка Беларуси по футболу. Сегодня в Солигорске и Борисове пройдут ответные полуфинальные поединки. "Шахтер" сыграет с брестским "Динамо". Эта встреча начнется в 6 вечера. В первом матче, напомним, брестчане одержали победу со счетом 2:0. В 8 вечера прозвучит стартовый свисток поединка между БАТЭ и мозырской "Славией". Борисовчане в первом матче уступили 0:1. Обе встречи в прямом эфире покажет "Беларусь 5".

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все