Ответные матчи Кубка Беларуси пройдут в Солигорске и Борисове

Кто станет финалистом Кубка Беларуси по футболу. Сегодня в Солигорске и Борисове пройдут ответные полуфинальные поединки. "Шахтер" сыграет с брестским "Динамо". Эта встреча начнется в 6 вечера. В первом матче, напомним, брестчане одержали победу со счетом 2:0. В 8 вечера прозвучит стартовый свисток поединка между БАТЭ и мозырской "Славией". Борисовчане в первом матче уступили 0:1. Обе встречи в прямом эфире покажет "Беларусь 5".