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Ответный матч "Пяст" - БАТЭ сегодня в 21:00 на "Беларусь 5"
Постараться забить мяч и не пропустить! Это задача минимум для борисовского БАТЭ в ответном матче первого квалификационного раунда Лиги чемпионов. Борисовчане не согласны с букмекерами, которые фаворитом пары называют "Пяст", и сегодня постараются показать свой уровень в Гливице. Первая игра в Борисове завершилась миром - 1:1. И за счет гола на выезде поляки сейчас в более выгодном положении.
Напомним, из-за дисквалификации команде сегодня не поможет полузащитник Станислав Драгун. Защитник Егор Филипенко также не сыграет, он травмирован. Не до конца восстановились голкипер Денис Щербицкий и форварды Антон Сорока и Боян Дубайич. Итак, ответная игра "Пяст" - БАТЭ начнется в 9 вечера, трансляция - на "Беларусь 5".
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