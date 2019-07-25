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Ответный матч "Русенборг" - БАТЭ состоится 31 июля в Тронхейме

Все решит встреча в Норвегии,считает полузащитник БАТЭ Дмитрий Бага. В первом матче 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов желто-синие дома одолели "Русенборг" - 2:1. Голами отметились Стасевич, Конрадсен и Скавыш. Ответный матч состоится 31 июля в Тронхейме.

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