Овечкин оформил хет-трик за 4 минуты и 24 секунды

За 4 минуты и 24 секунды Александр Овечкин оформил 27-й хет-трик в НХЛ. От рук нападающего пострадал "Лос-Анджелес Кингз", 4-2 столичный клуб сильней. Россиянин в 11-й раз в карьере забросил 40 шайб в регулярном чемпионате НХЛ, при этом Овечкин вышел на первое место в списке лучших снайперов сезона.