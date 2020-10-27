Озвучен расширенный список игроков белорусской сборной на ноябрьские матчи

Капитан "Краснодара" Александр Мартынович и полузащитники БАТЭ Станислав Драгун и Павел Нехайчик не вызваны на сбор национальной команды перед матчами Лиги наций с Литвой и Албанией, а также товарищеской встречей с командой Румынии. По словам главного тренера Михаила Мархеля, это желание самих игроков. Всего в расширенный список попали 33 футболиста. Окончательный состав с 22 фамилиями будет озвучен 2 ноября.