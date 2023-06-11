Palova Arena принимает тестовые соревнования II Игр стран СНГ по баскетболу 3х3

Подготовка ко II Играм стран СНГ в Беларуси идет полным ходом. Тестовые соревнования уже провели многие спортивные площадки страны. Настала очередь и столичного комплекса PalovaArena. Свою готовность он показывает на республиканской универсиаде по баскетболу. Формат игр - 3х3. В соревнованиях принимают участие 30 мужских и 19 женских команд.

Как отмечают организаторы, тестовый турнир проводится не только для проверки готовности арены и всех служб, но и чтобы увидеть в действии молодых спортсменов, которые все еще проходят отбор ко II Играм стран СНГ.



Соревнования на столичной PalovaArena проходят в два этапа. Накануне состоялся отборочный тур, победители которого сегодня борются на стадии плей-офф турнира.