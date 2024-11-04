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Папа Алексея Колосова рассказал о детстве вратаря "Филадельфии" и судьбоносном рисунке

Сейчас на слуху имя вратаря сборной Беларуси и Филадельфии, воспитанника минской школы "Динамо Джуниверс" Алексея Колосова. Голкипер дебютировал в сильнейшей Лиге мира две недели назад. А его папа рассказал "Первому информационному" много интересного про детство Алексея.

Его история уже сейчас, хотя впереди огромнейшая карьера, выглядит, как готовый сценарий для спортивной кинокартины. В детстве Алексей Колосов сделал судьбоносный рисунок с логотипом клуба НХЛ "Филадельфия Флайерз".

В 2021 году Алексея этот клуб задрафтовал, говоря попросту, приобрел на него хоккейные права, а в 2024-м Колосов младший уже сыграл впервые в джерси этого клуба (см. видео).

Алексей Колосов

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