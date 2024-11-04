3.40 RUB
3.39 USD
3.58 EUR
ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Папа Алексея Колосова рассказал о детстве вратаря "Филадельфии" и судьбоносном рисунке
Сейчас на слуху имя вратаря сборной Беларуси и Филадельфии, воспитанника минской школы "Динамо Джуниверс" Алексея Колосова. Голкипер дебютировал в сильнейшей Лиге мира две недели назад. А его папа рассказал "Первому информационному" много интересного про детство Алексея.
Его история уже сейчас, хотя впереди огромнейшая карьера, выглядит, как готовый сценарий для спортивной кинокартины. В детстве Алексей Колосов сделал судьбоносный рисунок с логотипом клуба НХЛ "Филадельфия Флайерз".
В 2021 году Алексея этот клуб задрафтовал, говоря попросту, приобрел на него хоккейные права, а в 2024-м Колосов младший уже сыграл впервые в джерси этого клуба (см. видео).
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
Проект "Делай как надо" в действии: Марина Василевская встретилась со студентами гомельских вузов
Посол в Турции рассказал, как выжили потерявшиеся белоруски
Лимоны во Дворце Независимости настоящие, убедились гости резиденции Александра Лукашенко
В Беларуси школьники могут обучиться работе с FPV-дронами
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все