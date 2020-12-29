Параховский покинул "Цмокi"

Артем Параховский покидает столичные "Цмокі". За "драконов" центровой сборной Беларуси провел всего 4 матча, в среднем за игру он набирал по 10,5 очка и совершал по 6,8 подборов. Вместе с "минчанами" Параховский в минувший уикенд стал обладателем Кубка страны. Соглашение расторгнуто по обоюдному согласию сторон, отмечается, что карьеру Артем продолжит за границей.