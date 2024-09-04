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Паралимпиада-2024: белорусский пловец Солей вышел в финал на дистанции 100 м вольным стилем
Белорусские паралимпийцы продолжают радовать болельщиков. Сегодняждем очередную медаль от наших пловцов.
В финал сегодня утром на дистанции 100 м. вольным стилем вышел Дмитрий Солей.
Болеем и за легкоатлетов - вечером Владислав Гриб оспорит награды в метании булавы.
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