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Паралимпиада-2024: белорусский пловец Солей вышел в финал на дистанции 100 м вольным стилем

Белорусские паралимпийцы продолжают радовать болельщиков. Сегодняждем очередную медаль от наших пловцов.

В финал сегодня утром на дистанции 100 м. вольным стилем вышел Дмитрий Солей.

Болеем и за легкоатлетов - вечером Владислав Гриб оспорит награды в метании булавы.

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