Паралимпиада - 2022: белорусы завоевали 10 лицензий в Пекин, рассчитывают еще на 2

Сборная Беларуси по паралимпийскому спорту успешно выступила на чемпионате мира в Лиллехамере, где заняла 4 место в неофициальном командном зачете. Наши спортсмены традиционно боролись за медали в лыжных гонках и биатлоне.



В активе команды 10 наград, в том числе 4 золота, а также по 3 серебра и бронзы.

В чемпионате мира приняли участие все сильнейшие сборные, за исключением Канады и Китая. В итоге на данный момент белорусские паралимпийцы завоевали 10 лицензий на игры в Пекин. При этом рассчитывают получить еще 2.

В эти дни наши спортсмены готовятся выступить на заключительном перед Паралимпиадой этапе Кубка мира в шведском Эстерсунде.