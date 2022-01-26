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Паралимпиада - 2022: белорусы завоевали 10 лицензий в Пекин, рассчитывают еще на 2
Факт
Сборная Беларуси по паралимпийскому спорту успешно выступила на чемпионате мира в Лиллехамере, где заняла 4 место в неофициальном командном зачете. Наши спортсмены традиционно боролись за медали в лыжных гонках и биатлоне.
В активе команды 10 наград, в том числе 4 золота, а также по 3 серебра и бронзы.
В чемпионате мира приняли участие все сильнейшие сборные, за исключением Канады и Китая. В итоге на данный момент белорусские паралимпийцы завоевали 10 лицензий на игры в Пекин. При этом рассчитывают получить еще 2.
В эти дни наши спортсмены готовятся выступить на заключительном перед Паралимпиадой этапе Кубка мира в шведском Эстерсунде.
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