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Паралимпиец Игорь Бокий завоевал две золотые награды чемпионата Европы по плаванию среди слабовидящих в Дублине

100 метров брассом и баттерфляем он проплыл одинаково уверенно. Серебро у еще одного белоруса - Владимира Изотова. Золотую награду в плавании на 50 метров вольным стилем завоевал наш Григорий Зудилов. Бронза есть и в активе у Александры Свадковской. А вечером на дистанции 200 метров комплексным плаванием Игорь Бокий будет главным фаворитом.

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