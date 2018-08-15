Паралимпиец Игорь Бокий завоевал две золотые награды чемпионата Европы по плаванию среди слабовидящих в Дублине

100 метров брассом и баттерфляем он проплыл одинаково уверенно. Серебро у еще одного белоруса - Владимира Изотова. Золотую награду в плавании на 50 метров вольным стилем завоевал наш Григорий Зудилов. Бронза есть и в активе у Александры Свадковской. А вечером на дистанции 200 метров комплексным плаванием Игорь Бокий будет главным фаворитом.