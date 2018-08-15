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Паралимпиец Игорь Бокий завоевал две золотые награды в Дублине на чемпионате Европы по плаванию среди слабовидящих

Приятная спортивная новость. Паралимпиец Игорь Бокий завоевал две золотые награды на стартовавшем в Дублине чемпионате Европы по плаванию среди слабовидящих. На одной из своих коронных дистанциях - 100 м баттерфляем - белорус занял первое место. На дистанции 100 м брассом Игорь Бокий победил также уверенно. Серебро еще у одного белоруса - Владимира Изотова. Золотую награду в плавании 50 м вольным стилем завоевал также наш Григорий Зудилов. Бронза есть и в активе у соотечественницы Александры Свадковской.  

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