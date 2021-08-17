ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
ФутболЕдиноборстваБиатлонВолейболГандболПлаваниеХоккейАвтоспортТеннис

Паралимпийская деревня открылась в Токио

В Токио начала работу Паралимпийская деревня. Как и в случае с Олимпийской, из-за ограничений, связанных с пандемией, организаторы отказались от торжественной церемонии открытия. Сейчас деревня преобразована под спортсменов с ограниченными возможностями - оборудовано около восьми тысяч спальных мест, развернут специальный центр по ремонту снаряжения, протезов и инвалидных кресел. Паралимпиада пройдет с 24 августа по 5 сентября.


Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все