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Паралимпийская сборная Беларуси прибыла на зимние Игры в Пекин
Паралимпийская сборная нашей страны прибыла на зимние Игры в Пекин. Атлеты прошли все необходимые процедуры, а некоторые уже успели потренироваться. Вот так трассу в Чжанцзякоу опробовал один из лидеров команды Юрий Голуб. Белорусы на форуме выступят в лыжных гонках и биатлоне. В составе титулованные Светлана Сахоненко, Василий Шаптибой, Дмитрий и Лидия Лобаны. Соревнования в столице Поднебесной пройдут с 4 по 13 марта.
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