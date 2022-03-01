ПолитикаОбществоПрезидентЭкономикаТехнологииКультураРегионыПроисшествияЗдоровьеСпортВ миреКругозорТелеграм новости
ФутболЕдиноборстваБиатлонВолейболГандболПлаваниеХоккейАвтоспортТеннис

Паралимпийская сборная Беларуси прибыла на зимние Игры в Пекин

Паралимпийская сборная нашей страны прибыла на зимние Игры в Пекин. Атлеты прошли все необходимые процедуры, а некоторые уже успели потренироваться. Вот так трассу в Чжанцзякоу опробовал один из лидеров команды Юрий Голуб. Белорусы на форуме выступят в лыжных гонках и биатлоне. В составе титулованные Светлана Сахоненко, Василий Шаптибой, Дмитрий и Лидия Лобаны. Соревнования в столице Поднебесной пройдут с 4 по 13 марта.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все