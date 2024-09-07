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Паралимпийские игры - 2024: Солей и Вашкевич вышли в финал на дистанции 100 м баттерфляем

Радостные спортивные новости пришли из Парижа. Белорусские паралимпийцы - Дмитрий Солей и Максим Вашкевич - пробились в финал на дистанции 100 метров баттерфляем в классе S12.

По итогам предварительных заплывов Солей показал третий результат, Вашкевич замкнул топ-8.

Финал стартует в 20:27. Держим кулачки за наших спортсменов.

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