Паралимпийские игры в Париже - 2024: Бокий и Коваленок выйдут на старт стометровки на спине. Болеем за наших!

Настоящий праздник накануне вечером подарил белорусам наш Игорь Бокий, открыв счет медалям на летних Паралимпийских играх. Главный фаворит всего турнира и многократный рекордсмен мира завоевал золото на стометровке баттерфляем в классе S13. В финальном заплыве спортсмен показал лучшее время - 54,13 секунды. Для Игоря это уже 17-е золото Паралимпиады в карьере.