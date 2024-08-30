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Паралимпийские игры в Париже - 2024: Бокий и Коваленок выйдут на старт стометровки на спине. Болеем за наших!

Настоящий праздник накануне вечером подарил белорусам наш Игорь Бокий, открыв счет медалям на летних Паралимпийских играх. Главный фаворит всего турнира и многократный рекордсмен мира завоевал золото на стометровке баттерфляем в классе S13. В финальном заплыве спортсмен показал лучшее время - 54,13 секунды. Для Игоря это уже 17-е золото Паралимпиады в карьере.

Продолжаем болеть за белорусов на XVII летних Паралимпийских играх. Сегодня, 30 августа, Игорь Бокий и Евгений Коваленок выйдут на старт стометровки на спине. Предварительные заплывы - уже в полдень. Финал запланирован на 20:50.

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