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Паралимпийские игры в Токио пройдут без зрителей
Паралимпийские игры в Токио пройдут без зрителей на всех спортивных объектах. Такое решение было принято из-за роста случаев заражения коронавирусом в Японии. В Стране восходящего солнца действует режим чрезвычайной ситуации. В пятницу в столице зафиксировали максимальное количество положительных COVID-тестов - 5 773 человека за сутки. Это почти втрое больше, чем до старта Олимпийских игр 23 июля. Ранее организаторы Паралимпиады рассматривали возможность допустить до пяти тысяч фанатов на объекты в префектуре Сидзуока, где пройдут соревнования по велоспорту.
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