Паралимпийские сборные Беларуси и России отстранили от Игр в Пекине

Мировые вершители судеб добрались до спорта и что самое ужасное - до того, кому нет равных по своей вдохновляющей силе. Спортсмены-паралимпийцы... Какой характер надо иметь человеку, чтобы не только преодолеть недуг, но и найти опору и смысл жизни в спорте. Сегодня этот смысл пытается сломать бездушное существо в виде властелинов мира, к коим себя, судя по всему, причисляет и Международный паралимпийский комитет. Он делает удар по людям с ограниченными возможностями. Сборные Беларуси и России не примут участие в Паралимпийских играх в Пекине. Слоган "Спорт вне политики" оказался лишь словами, и Международный олимпийский комитет, и Международный паралимпийский комитет по указке отдельных политиков его в очередной раз перечеркнули. Это настоящий спортивный геноцид российских и белорусских спортсменов.