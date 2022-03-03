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Паралимпийские сборные Беларуси и России отстранили от Игр в Пекине

Мировые вершители судеб добрались до спорта и что самое ужасное - до того, кому нет равных по своей вдохновляющей силе. Спортсмены-паралимпийцы... Какой характер надо иметь человеку, чтобы не только преодолеть недуг, но и найти опору и смысл жизни в спорте. Сегодня этот смысл пытается сломать бездушное существо в виде властелинов мира, к коим себя, судя по всему, причисляет и Международный паралимпийский комитет. Он делает удар по людям с ограниченными возможностями. Сборные Беларуси и России не примут участие в Паралимпийских играх в Пекине. Слоган "Спорт вне политики" оказался лишь словами, и Международный олимпийский комитет, и Международный паралимпийский комитет по указке отдельных политиков его в очередной раз перечеркнули. Это настоящий спортивный геноцид российских и белорусских спортсменов.

Европейские политики показали свои дискриминационные нормы и характер своего поведения в отношении наших паралимпийцев. Это свидетельствует в целом о системе работы политиков Запада, политиков Европы, которая направлена не только на геноцид в целом белорусского народа, но и в отдельную отрасль - геноцид нашего спорта.
Виталий Уткин, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси

Наша команда сейчас находится в Пекине, и первой реакцией ребят на такое решение был просто шок. Они долгие 4 года совершенствовали себя - и вот такая подножка от западных сил на финише. Напомним, Паралимпиада стартует уже завтра. Будем надеяться, что точку в этом деле ставить рано. Российская сторона готовит иск в Спортивный арбитражный суд, чтобы оспорить санкции Международного паралимпийского комитета.

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