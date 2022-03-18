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Паралимпийские Зимние игры в Ханты-Мансийске: 18 марта на старте биатлонисты и церемония открытия

"Мы вместе. Спорт" - под таким девизом в Ханты-Мансийске проходят Зимние игры паралимпийцев.

Медали разыгрываются в шести видах спорта. Белорусы принимают участие в лыжных гонках и биатлоне. И сегодня, 18 марта, в борьбу вступают как раз таки биатлонисты. Соревнования стартуют уже в 8 утра по минскому времени. В связи с последними событиями (напомним, спортсменов из Беларуси и России отстраняют от соревнований) прорабатываются всевозможные варианты организации совместных спортивных мероприятий.

Пока в копилке сборной Беларуси три награды, в том числе золото Валентины Шиц. Сегодня вечером пройдет и торжественная церемония открытия соревнований.

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