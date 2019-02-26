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Паралимпийцы вернулись из Канады с чемпионата мира по лыжным гонкам и биатлону

Сегодня с чемпионата мира по лыжным гонкам и биатлону, который прошел в Канаде, вернулись наши паралимпийцы. В общей копилке семь медалей, в том числе три золотые и по две серебряные и бронзовые награды.

Самым титулованным по итогам форума оказался Юрий Голуб. Вместе со своим гайдом Дмитрием Будиловичем он взял три золота и два серебра. На пьедестале почета оказались также Ядвига Скоробогатая и Дмитрий Лобан.

В медальном зачете белорусская команда заняла пятое место. Чемпионат мира подвел черту под зимним сезоном.

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