Парашютист на матче Германия - Франция травмировал несколько человек

ЧП произошло Мюнхене перед матчем между сборными Германии и Франции на Евро-2020. Активист экологической организации прыгнул с парашютом, на котором было послание от Гринпис отказаться от нефтепродуктов. Точкой своего приземления он выбрал футбольную арену. Правда, во время своей акции он травмировал болельщика: на зрителей упали обломки креплений и проводов.