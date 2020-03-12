"Пари Сен-Жермен" - в четвертьфинале Лиги чемпионов

В четвертьфинале и "Пари Сен-Жермен". Французы еще в первом тайме отправили два безответных мяча в ворота дортмундской "Боруссии". Неймар и Хуан Бернат их авторы - 2:0. Чтобы восстановить равновесие по сумме двух встреч, немцам не хватило одного мяча. Таким образом, определилась первая половина четвертьфиналистов. Помимо "Пари Сен-Жермен" и "Атлетико", первый раунд, напомним, преодолели "Аталанта" и "Лейпциг".