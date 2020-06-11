"Партизан" выходит в финал Кубка Сербии

Горячим сербским болельщикам не страшна эпидемиологическая обстановка на планете. Самое главное дерби страны между "Партизаном" и "Црвеной Звездой" собрало вот такую аудиторию. В рамках 1/2 финала Кубка Сербии "Партизан" победил со счетом 1:0. В финале Кубка предстоит встреча с "Войводиной", которая ранее победила "Чукарички" при пустых трибунах.