Сборная Беларуси по боксу активно готовится к домашним Европейским играм. Боксерский турнир предстоящего в Минске форума пройдет в статусе чемпионата Европы и обещает стать зрелищным. Кроме того, он будет одной из ступеней отбора на Олимпийские игры - 2020 в Токио. Соревнования примет Дворец спорта «Уручье». Арена была открыта после реконструкции в 2016 году и уже успела принять массу топ-турниров мирового масштаба. Проект Агентства теленовостей "Паспорт объекта: Дворец спорта "Уручье".

Дворец спорта "Уручье" начал функционировать на месте легкоатлетического спорткомплекса СКА в начале 2016 года. Реконструкция длилась более 5 лет. Трибуны теперь могут вместить 3 тысячи зрителей. Площадка стала домашней для местной гандбольной команды. Именно здесь армейцы шумели в 90-х годах прошлого века. Это была одна из сильнейших команд мира на тот момент.

Помимо гандбольного коллектива во Дворце спорта "Уручье" обосновался мини-футбольный клуб "Столица". На домашней площадке команда проводит не только матчи национального первенства, но и в прошлом году именно здесь прошел групповой этап Кубка УЕФА.

В апреле этого года Дворец спорта "Уручье" уже принимал чемпионат Беларуси по боксу. В октябре с 8 по 14 здесь пройдет крупный международный турнир памяти Виктора Ливенцева. Он станет тестовым не только для спортивного объекта, но и для самих боксеров.

Председатель Белорусской федерации бокса Дмитрий Тихомолов присутствовал в Баку на I Европейских играх в 2015 году. Он и награждал нашего Дмитрия Асанова - серебряного призера того форума.

Поединки проводятся на квадратном ринге размером 610 сантиметров между канатами с каждой стороны. Их будет два. Полринга представляет из себя полотно, натянутое поверх мягкого настила, оно выступает не менее чем на 50 сантиметров за канаты. Участники боя занимают красный и синий углы, другие два - белого цвета, их называют нейтральными.

Соседний зал станет тренировочным. Здесь разместится 6 рингов, также участникам будут предоставлены две раздевалки, где есть даже столы для массажа.

На домашних Европейских играх мы выступим в 15 весовых категориях. 10 у мужчин, вдвое меньше у женщин.

Серебряный призер Баку Дмитрий Асанов сменил весовую категорию после Европейских игр в Баку, где взял серебро в весе до 56-ти. Сейчас он собирается покорить категорию 60. Статус такого форума, тем более домашнего, очень высок.

Хороший шанс заявить о себе есть и у наших женщин. Яна Бурим и Виктория Кебикова также выступали в Баку, где стали пятыми.