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"Паспорт объекта". Дворец тенниса. Смотрите сегодня вечером на "Беларусь 1"

Минск на следующей неделе примет престижные соревнования по настольному теннису Belarus Open. Турнир пройдет в Центре олимпийской подготовки и станет тестом перед II Европейскими играми. А в июне мастера малой ракетки разыграют медали континентальных соревнований и лицензии на Олимпиаду в Токио. Очередной выпуск проекта "Паспорт объекта" посвящен Дворцу тенниса. Смотрите сегодня в "Панораме".

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