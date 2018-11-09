"Паспорт объекта". Дворец тенниса. Смотрите сегодня вечером на "Беларусь 1"

Минск на следующей неделе примет престижные соревнования по настольному теннису Belarus Open. Турнир пройдет в Центре олимпийской подготовки и станет тестом перед II Европейскими играми. А в июне мастера малой ракетки разыграют медали континентальных соревнований и лицензии на Олимпиаду в Токио. Очередной выпуск проекта "Паспорт объекта" посвящен Дворцу тенниса. Смотрите сегодня в "Панораме".