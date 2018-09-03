Паспорт объекта. Спорткомплекс "Олимпийский"

Паспорт объекта посвящен многофункциональному спорткомплексу "Олимпийский". Здесь расположен национальный стадион по пляжному футболу. Для его строительства потребовалось более тысячи тонн белорусского кварцевого песка, прошедшего специальную экспертизу в Канаде.

Арена способна принимать турниры самого высокого ранга, главный из которых - II Европейские игры. Кстати, спорткомплекс будущим летом примет соревнования по стрельбе из лука.

Рассказывает Станислав Липский.

Этот яркий клип - квинтэссенция той картинки и эмоций, который подарит спорткомплекс "Олимпийский" в конце июня 2019, потому что именно здесь.

Строительству национального стадиона предшествовала торжественная церемония установки памятной таблички грядущего объекта, в которой приняли участие министр спорта, первый вице-президент НОКа, директор фонда «Дирекция II Европейских игр 2019».

Спустя два дня начали подготовку соответствующей площадки. Песок для стадиона привезли из Гомеля.

Около 60 дней понадобилась строителям, чтобы сдать объект. 31 июля (за 11 месяцев до старта II Европейских игр) стадион официально был открыт.

Размер игровой площадки - 28 на 37 метров, вместимость трибун составила 1300 зрителей, арена расположена в северной части спорткомплекса «Олимпийский». Но главный ее плюс заключается в том, что она стационарна, т. е. место прописки национального стадиона для пляжного футбола не изменится долгие годы.

Первым тестовым турниром стал этап Евролиги. С 3 по 5 августа здесь, кроме хозяев, выступили сборные Турции, Италии и Польши. В отзывах об арене гости не скупились.

Габино Реналес, заместитель вице-президента Всемирной организации пляжного футбола: "Вы знаете, я ничуть не удивлен высоким уровнем организации турнира. Уверен, также пройдут в Минске и II Европейские игры. А вот стадион однозначно получился уютным и красивым. Приятно видеть на трибунах столько болельщиков".

Итак, во время II Европейских игр в Минске выступят 8 сильнейших сборных Старого Света. Белорусы ставят задачу стать призерами старта. Получится ли - хочется верить, что да.

Как, например, удалось завоевать серебряную медаль женской сборной Беларуси по стрельбе из лука в командном турнире на I Европейских играх в Баку.

За возможным успехом друг друга в июне 2019 лучники и футболисты смогут следить, сделав буквально пару шагов. Лукодром станет соседом национальной арены по пляжному футболу. Планируется, что именно здесь будут установлены соответствующие мишени для стрелков.

Техника безопасности соблюдена: заветные цели расположены в стороне от стадиона. В этом виде спорта состязания проходят в двух дисциплинах: по стрельбе из блочного лука и классического.

Еще одно отличие заключается в расстояниях до мишени. В турнире классиков оно составляет 70 метров, в соревнованиях по стрельбе из блочного лука - 50.