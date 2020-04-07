Пауза в чемпионате Беларуси по волейболу продлена до 20 апреля

Такое решение накануне принял исполнительный комитет федерации. Предварительно на предмет продолжения первенства были опрошены все клубы. Отметим, что в дивизионе Б розыгрыш завершен досрочно, как и в детско-юношеской волейбольной лиге "Мяч над сеткой". Места будут распределены по действующему положению команд.



