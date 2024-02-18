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Павел Белько, Иван Тулатин, Дмитрий Лазовский и Антон Смольский поделились впечатлениями после блестящей эстафетной гонки на Всероссийской спартакиаде сильнейших

Всероссийская спартакиада сильнейших подходит к концу. И в заключительной гонке биатлонной программы белорусская мужская четверка завоевала бронзовые медали в эстафете.

Павел Белько, Иван Тулатин, Дмитрий Лазовский и Антон Смольский поделились впечатлениями (подробнее в видео).

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