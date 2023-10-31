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Павел Глинчук стал чемпионом мира по греко-римской борьбе
Белорусская сборная по греко-римской борьбе вернулась накануне ночью. С планетарного форума, который прошел в столице Албании Тиране, спортсмены привезли серебро и золото. Павел Глинчук стал чемпионом мира в весовой категории до 97 кг. В финальном поединке борец победил представителя Турции со счетом 4:3.
Я рассчитывал на первое место и стремился к такому результату. Перед отъездом на сборы я каждый вечер говорил маме, что вернусь первым чемпионом мира до 23 лет.
Также серебряным призером чемпионата мира по греко-римской борьбе в весовой категории до 63 кг стал Глеб Макаренко. Белорусские спортсмены на планетарном форуме выступали в нейтральном статусе.
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