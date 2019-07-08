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Павел Карнаухов признался, что самым неудобным соперником для армейцев стал питерский СКА
28 килограммов серебра и гравировка имен всех хоккеистов-победителей. Самый главный трофей Континентальной хоккейной лиги - кубок Гагарина - накануне побывал в студии нашей программы "Главный эфир". Ценное для любого хоккеиста сокровище принес его обладатель - воспитанник столичной "Юности" Павел Карнаухов, который выступает в составе победителей прошедшего розыгрыша - московского ЦСКА. Форвард дал оценку своей игре и признался, что самым неудобным соперником для армейцев стал питерский СКА.
В семье Карнауховых, к слову, два брата-хоккеиста. Старший - Михаил - защищает ворота минского "Динамо".
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