Павел Карнаухов признался, что самым неудобным соперником для армейцев стал питерский СКА

28 килограммов серебра и гравировка имен всех хоккеистов-победителей. Самый главный трофей Континентальной хоккейной лиги - кубок Гагарина - накануне побывал в студии нашей программы "Главный эфир". Ценное для любого хоккеиста сокровище принес его обладатель - воспитанник столичной "Юности" Павел Карнаухов, который выступает в составе победителей прошедшего розыгрыша - московского ЦСКА. Форвард дал оценку своей игре и признался, что самым неудобным соперником для армейцев стал питерский СКА.



В семье Карнауховых, к слову, два брата-хоккеиста. Старший - Михаил - защищает ворота минского "Динамо".