Павел Седько стал игроком московского "Торпедо"

Павел Седько перебирается в Москву, где будет выступать в клубе "Торпедо". На днях полузащитник сборной Беларуси по футболу покинул брестское "Динамо" и в качестве свободного агента присоединился к новой команде. За брестчан Седько в текущем сезоне провел 24 матча, восемь мячей на его счету и две голевые передачи. Плюс к этому Павел забил в ворота Уэльса за сборную Беларуси в отборочной встрече квалификации к чемпионату мира. Новый клуб белоруса - "Торпедо" - сейчас во втором дивизионе России ФНЛ.