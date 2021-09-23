ПолитикаОбществоПрезидентЭкономикаТехнологииКультураРегионыПроисшествияЗдоровьеСпортВ миреКругозорТелеграм новости
ФутболЕдиноборстваБиатлонВолейболГандболПлаваниеХоккейАвтоспортТеннис

Павел Седько стал игроком московского "Торпедо"

Павел Седько перебирается в Москву, где будет выступать в клубе "Торпедо". На днях полузащитник сборной Беларуси по футболу покинул брестское "Динамо" и в качестве свободного агента присоединился к новой команде. За брестчан Седько в текущем сезоне провел 24 матча, восемь мячей на его счету и две голевые передачи. Плюс к этому Павел забил в ворота Уэльса за сборную Беларуси в отборочной встрече квалификации к чемпионату мира. Новый клуб белоруса - "Торпедо" - сейчас во втором дивизионе России ФНЛ.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все