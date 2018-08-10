Пекин трансформирует объекты летней Олимпиады под Олимпиаду зимнюю

Перестройка коснется 5 стадионов. Среди них "Птичье гнездо", "Водный куб" и столичный стадион. Ремонт проведут в рамках подготовки к Играм-2022. Арены реконструируют с помощью новых технологий и материалов, чтобы они не только удовлетворили требования зимних Игр, но и сохранили функции летних спортивных объектов.