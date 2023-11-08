Пепе - автор самого возрастного гола в истории ЛЧ, ему 40 лет

В матче "Порту" - "Антверпен" на "Эштадиу ду Драгау" состоялся самый возрастной гол в истории Лиги чемпионов, автором которого стал защитник Пепе. На момент точного удара ему было 40 лет и 254 дня. "Порту" победил, 2:0.