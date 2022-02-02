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Пьер-Эмерик Обамеянг - новый игрок футбольного клуба "Барселоны"

Пьер-Эмерик Обамеянг - новый игрок "Барселоны". Накануне форвард по обоюдному согласию сторон расторг контракт с "Арсеналом".

Обамеянг был капитаном клуба, с 2018 года габонец выступал на Туманном Альбионе. Он уже прошел медобследование в каталонском клубе и подписал соглашение.

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