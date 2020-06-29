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Перед стартом "Формулы-1" команда "Мерседес" представила новую ливрею болида

Перед стартом сезона "Формулы-1" в Австрии команда "Мерседес" представила новую ливрею болида. Теперь машина будет не традиционно серебристой, а полностью черной с небольшими полосками бирюзового цвета. В «Мерседес» подчеркнули, что так команда решила поддержать борьбу с расизмом.

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