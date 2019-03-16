Переходный турнир за право играть в Экстралиге А в следующем сезоне стартует 28 марта и продлится до 11 апреля. В первых матчах "Могилев" примет "Лиду", а оршанский "Локомотив" - жлобинский "Металлург". Турнир пройдет в двухкруговом формате. Каждая команда сыграет друг с другом по два раза - дома и на выезде. Два лучших коллектива обеспечат себе место в Высшей лиге.