Перенесенные футбольные матчи на этой неделе не состоятся

Футбола на этой неделе не будет! Так решили на заседании бюро исполнительного комитета федерации. Завтра перенесенный поединок 21-го тура чемпионата должны были играть минское "Динамо" и "Смолевичи". Также откладывается перенесенный из-за коронавируса матч "Минска" против "Немана". Встречи 1/16 финала Кубка страны "Нафтан" - "Городея" и "Гомель" - "Шахтер" также переносятся на неопределенный срок. Причина переносов - форс-мажорные обстоятельства.