3.39 RUB
3.39 USD
3.58 EUR
ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Переноса чемпионата мира по хоккею-2021 пока нет
Какое решение примут - такое будем выполнять. Министр спорта и туризма Сергей Ковальчук ничего не знает о переносе чемпионата мира по хоккею в Минске и Риге с 2021на 2022 год. В следующем месяце планетарный форум должна была принимать Швейцария, но из-за коронавируса соревнования отменили. Альпийцы не желают терять потенциальные доходы от турнира.
IIHF примет окончательное решение по месту проведения первенства в конце апреля. В хоккейных кругах заведено, что в олимпийский год (а в 2022-м как раз состоятся зимние Игры в Пекине) уровень команд на чемпионате мира не слишком высок. Поэтому в данном случае разница проведения форума в 21-м или 22-м - существенна.
Президент
Все
Без подмены функционала органов власти: Лукашенко поручил сделать четкую схему работы делегатов ВНС
Лукашенко: Председатели райисполкомов задействованы не так, как должны быть
Президент Беларуси: ВНС не должно довлеть над другими органами власти
19 ноября пройдет заседание Президиума Всебелорусского народного собрания
Политика
Все
Общество
Все
Пограничникам Беларуси расширят полномочия
Лошица, парк Медвежино, парк Горького. Где еще в Минске появятся новые спортивные объекты
Минобороны Беларуси: Мы не видим желания стран Запада наладить двустороннее сотрудничество
Итальянца в Польше приговорили к социальной смерти - в поисках безопасности он бежал в Беларусь
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все
Ребенок пострадал под колесами авто, девушка перебегала на красный и погибла - обзор ДТП
В реке утонули 2 рыбака, рука ребенка застряла в батарее, безработная надышалась дымом - обзор ЧП
132 хомяка разбежались по самолету - рейс был остановлен
Смерти на железной дороге - под колеса поездов попали два пенсионера