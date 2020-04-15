Переноса чемпионата мира по хоккею-2021 пока нет

Какое решение примут - такое будем выполнять. Министр спорта и туризма Сергей Ковальчук ничего не знает о переносе чемпионата мира по хоккею в Минске и Риге с 2021на 2022 год. В следующем месяце планетарный форум должна была принимать Швейцария, но из-за коронавируса соревнования отменили. Альпийцы не желают терять потенциальные доходы от турнира.



IIHF примет окончательное решение по месту проведения первенства в конце апреля. В хоккейных кругах заведено, что в олимпийский год (а в 2022-м как раз состоятся зимние Игры в Пекине) уровень команд на чемпионате мира не слишком высок. Поэтому в данном случае разница проведения форума в 21-м или 22-м - существенна.



