Перевернутый флаг, скандал с названием команд, трансвеститы - чем еще запомнилось открытие Олимпиады в Париже?

Крах цивилизации. Так называют торжественную церемонию открытия 33-й летней Олимпиады в Париже, которая прошла накануне.



Впервые в истории ее устроили за пределами стадиона - команды проплыли на лодках по реке Сене. И тут первый скандал - сборную Южной Кореи объявили как КНДР. За всем происходящим зрители наблюдали на набережных и мостах 4 часа под дождем. Отметим, вип-лож это не коснулось.



Всадника, что на механическом коне доставил олимпийский флаг к Эйфелевой башне, который позже поднимут в перевернутом виде, в Сети назвали предвестником Апокалипсиса, а Тайную вечерю, которую изобразили трансвеститы, - балом сатаны.



О том, чем еще запомнилось открытие Олимпийских игр в Париже, расскажет Ольга Давидович. "Сейчас мир наблюдает за нами. Давайте откроем Игры шире", - написал президент Макрон на своей странице в соцсетях во время старта церемонии открытия Олимпийских игр. И мир, действительно, еще шире распахнул глаза в удивлении.

Нарушив сложившуюся традицию проводить подобные мероприятия на стадионе, французы решили устроить шоу прямо в центре Парижа с парадом спортсменов по Сене. Лучшее, как говорится, враг хорошего. И на участников и гостей церемонии полился проливной дождь, который не прекращался все 4 часа. Примечательно, что дождя на церемониях открытия Олимпиад не было последние 70 лет.

Шоу было явно, скорее, телевизионным. И мокнущие гости, заплатившие до 2 700 евро за билет, полтора часа следили за трансляцией церемонии на огромных экранах. На основной сцене ничего не происходит. Все события - в других локациях, часть материала для трансляции и вовсе записали заранее. Не удивительно, что журналисты и зрители вскоре после начала начали покидать главные трибуны.



Те французы, которые смотрели церемонию по телевизору, возмутились засилью заокеанских гостей. Концерт дает Леди Гага, факел несут Снуп Догг, Холли Берри, Сальма Хайек. "Неужели у Пятой республики нет своих звезд, которые могли бы достойно представить Олимпиаду?" - пишут они в соцсетях.



Многих также возмутил внешний вид местных артистов. Пользователи увидели в постановке подражание картине Да Винчи "Тайная вечеря". Правда, вместо учеников Христа были экстравагантно одетые звезды французской эстрады. Некоторые зрители в шоке стали строчить в соцсети гневные отзывы, среди них была племянница лидера партии "Национального объединения" Марин Ле Пен - Марион Марешаль.



Посмотреть на этот беспредел вылезли даже парижские крысы. А вот столичных бомжей громкие звуки не потревожили. Они продолжили свой сон, правда, теперь уже не в самом центре, но очень рядом с ним.

То, как Париж подготовился к Играм, отлично продемонстрировал главный клип открытия Олимпиады - его транслировали на больших экранах в самом начале. Его главный герой - легендарный футболист Зидан, который несет через весь Париж олимпийский факел. Зизу сквозь жуткие пробки пробирался по улицам, успел застрять в метро, в котором бегали крысы, повсюду мусор и бездомные люди. Ну а вишенка на торте - здоровенный крокодил-мутант в Сене. Все возможные ужасы Парижа в миниатюре! Хорошая самоирония у организаторов.