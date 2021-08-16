Первая белорусская делегация отправилась на Паралимпиаду в Токио

Первая белорусская делегация отправилась на Паралимпийские игры в Токио. Представители фехтования на колясках вылетели из Минска в столицу Японии, где продолжат подготовку к главному спортивному старту. Сегодня на Паралимпиаду отправится и шеф белорусской миссии - Николай Шудейко. Команда рассчитывает завоевать медалей не меньше, чем в Рио-де-Жанейро, а там у нас было 10, причем 9 высшей пробы. Такие оптимистичные прогнозы подкрепляет и хорошая форма спортсменов перед стартами.



В шести видах спорта Беларусь на Паралимпийских играх представят 20 атлетов. Помимо фехтования - это легкая атлетика, дзюдо, адаптивная академическая гребля и, конечно, плавание.



Именно на пловцов самые большие надежды, их в Токио выступит сразу 10, в обойме и 11-кратный чемпион Паралимпиад Игорь Бокий, в Рио он взял 7 наград, из них 6 золотых. Церемония открытия Игр - 24 августа, завершатся соревнования 5 сентября.



