Первая часть манчестерского дерби в Кубке Английской лиги остается за "Сити"

Первый матч полуфинального противостояния Кубка Английской лиги между двумя манчестерскими клубами выигрывает "Сити". "Горожане" еще в первом тайме забили в ворота "Юнайтед" трижды: Бернарду Силва, Марез, а также Перейра в свои ворота. После перерыва хозяева стадиона "Олд Траффорд" один мяч отыграли: Рэшфорд установил окончательный счет 1:3. Ответный матч пройдет 29 января на поле "Манчестер Сити".