ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
ФутболЕдиноборстваБиатлонВолейболГандболПлаваниеХоккейАвтоспортТеннис

Первая конференция Диего Марадоны в качестве председателя правления брестского "Динамо"

Прямо сейчас мы получаем кадры с первой конференции Диего Марадоны в качестве председателя правления брестского "Динамо". И вот его первое заявление (видео).

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все