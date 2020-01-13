Первая медаль белорусов на чемпионате Европы по конькобежному спорту

Женская сборная Беларуси выиграла бронзу в командной гонке преследования на чемпионате Европы по конькобежному спорту. В заключительный день соревнований в Нидерландах успеха добились Татьяна Михайлова, Марина Зуева и Евгения Воробьева. В аналогичном виде программы у мужчин белорусы заняли 5-е место.