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Первая медаль белорусов на чемпионате Европы по конькобежному спорту

Женская сборная Беларуси выиграла бронзу в командной гонке преследования на чемпионате Европы по конькобежному спорту. В заключительный день соревнований в Нидерландах успеха добились Татьяна Михайлова, Марина Зуева и Евгения Воробьева. В аналогичном виде программы у мужчин белорусы заняли 5-е место.

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