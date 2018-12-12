Первая медаль на чемпионате мира по плаванию в Гуанчжоу. Илья Шиманович завоевал серебро

На чемпионате мира по плаванию на короткой воде в китайском Гуанчжоу у сборной Беларуси первая медаль. Это серебро. Ее завоевал Илья Шиманович.

Белорус в финальном заплыве на стометровке брассом показал второй результат. Его время 56,10 секунды. Это, кстати, и рекорд Беларуси. Сильнее Ильи оказался спортсмен из Южной Африки - Камерон ван дер Бург. Всего 0,09 секунды Шиманович уступил сопернику. Напомним, чемпионат мира по плаванию на короткой воде (в 25-метровом бассейне) проводится раз в два года. В соревнованиях принимают участие более 900 спортсменов из 178 стран. Планетарный форум завершится 16 декабря.