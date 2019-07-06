Первая медаль на XXX Всемирной летней Универсиаде в Неаполе

Первую медаль на XXX Всемирной летней Универсиаде в Неаполе сборной Беларуси принес пловец Григорий Пекарский. Он стал третьим в финальном заплыве на дистанции 50 метров баттерфляем. Равных в этой дисциплине не было австралийцу Вильяму Янгу, второй - японец Юя Танака. Всего Беларусь, отметим, представляют 43 студента-спортсмена.