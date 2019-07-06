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Первая медаль на XXX Всемирной летней Универсиаде в Неаполе
Первую медаль на XXX Всемирной летней Универсиаде в Неаполе сборной Беларуси принес пловец Григорий Пекарский. Он стал третьим в финальном заплыве на дистанции 50 метров баттерфляем. Равных в этой дисциплине не было австралийцу Вильяму Янгу, второй - японец Юя Танака. Всего Беларусь, отметим, представляют 43 студента-спортсмена.
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