Первая награда Смольского, возвращение Динары Смольской в большой биатлон - как проходит Всероссийская спартакиада сильнейших

Белорусские биатлонисты сегодня подтвердили свой высший класс. Антон Смольский принес первую награду в копилку сборной на Всероссийской спартакиаде сильнейших. У лидера мужской команды - серебро. Также сегодня состоялось и официальное возвращение Динары Смольской в большой биатлон. А в Красноярске наши лыжные акробаты выиграли сразу три награды. Андрей Козлов - о событиях спартакиады и успехах белорусских спортсменов.

А. Смольский - серебряный призер Всероссийской спартакиады сильнейших - 2024 в биатлоне

В биатлоне индивидуальная гонка - это проверка на спортивную масть и прочность. На характер. Приятно осознавать, что белорусские мужчины на Олимпийских играх всегда проявляют себя именно на этой дистанции - долгой, изнуряющей. Алексей Айдаров - призер олимпийского Ногано, Сергей Новиков - Ванкувера. Наконец, Антон Смольский брал серебро в этом виде программы в Пекине почти 2 года тому назад.

Сегодня в Челябинской области на базе новенького комплекса в Златоусте одним из героев выступил белорусский капитан. Старт для его соперников по сборной России ключевой в сезоне, отсюда еще большее давление. Но Антон справился. 20 из 20, все закрытые мишени и серебряная награда по итогам индивидуальной гонки.

Антона после подиумной церемонии тут же поздравит супруга Динара, которой вскоре предстояло провести первую гонку после возвращения в спорт - чуть больше 4 месяцев назад она стала мамой.

Она (Динара) от радости прыгала, танцевала. Ей хочется тех эмоций, ощущения старта, соревнований. Антон Смольский, лидер общего зачета Кубка Содружества - 2023/2024

Динара стартовала, зрители встречали. И у олимпийской чемпионки не задалась лишь первая стрельба - далее она закрыла все мишени. Итоговое 21-е место. Главное, возвращение в спорт уже состоялось.





С сегодняшнего дня, можно сказать, полноценный игрок. Очень счастлива, очень скучала. Такие волнительные эмоции были, как будто в первый раз. Я счастлива! Динара Смольская, олимпийская чемпионка по биатлону 2018

Даже в будний день зрители заполнили трибуны лыжно-биатлонного комплекса в Златоусте. Болели как за своих атлетов, так и за наших. В биатлоне вообще аудитория совершенно уникальная и добродушная.

Биатлон возьмет двухдневную паузу и вернется для нас только эстафетными гонками.

А что же там наши лыжники и фристайлисты?

Белоруски - в топ-8 в женской эстафете лыжных гонок на спартакиаде

В Тюмени на первоклассном комплексе "Жемчужина Сибири" сегодня выступил белорусский лыжный квартет. Наши девушки Анна Королева, Анна Мачехина, Елизавета Пинчук и Алина Буйницкая конкурировали с олимпийскими чемпионками из российских регионов, и смогли по итогам гонки пробиться в лучшую восьмерку.

Три медали у белорусов во фристайле

Тем временем в Красноярске стартовала программа индивидуальных прыжков во фристайле. Склон, который прекрасно знаком и спортсменам, и болельщикам. Анна Деруго в соревнованиях девушек стабильно прошла квалификацию и вышла с суперфинал с лучшим количеством баллов. В решающих прыжках уступила только россиянке Никитиной, завоевав серебро. На подиуме еще одна белоруска - Анастасия Андриянова. Мужской пьедестал почета также не обошелся без белорусов. Макар Митрофанов прыгнул на бронзу!

Было тяжеловато, но мы справились, мы молодцы. Мы довольны, что у нас столько медалей. Но можно лучше. Анна Деруго, серебряный призер Всероссийской спартакиады сильнейших по фристайлу

Соревнования прошли хорошо, несмотря на проблемы с погодой: было немного ветрено и очень морозно. Мы справились, мы молодцы, Впечатления хорошие. Анастасия Андриянова, бронзовый призер Всероссийской спартакиады сильнейших по фристайлу