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Теннисистка Эшли Барти решила завершить игровую карьеру

Лидер мирового рейтинга австралийская теннисистка Эшли Барти приняла решение завершить профессиональную игровую карьеру. Такая информация размещена на официальном сайте Женской теннисной ассоциации (WTA), сообщает БелТА.

В своем обращении 25-летняя австралийка отметила, что играет в теннис с раннего возраста.

"Я уже брала долгий перерыв, когда мне было 18 лет - тогда мне просто хотелось пожить обычной подростковой жизнью и в целом насладиться нормальной жизнью. Сейчас теннис воплотил все мои мечты и даже больше, но сейчас, я считаю, подходящий момент, чтобы оставить ракетки позади и постараться достичь других целей", - сказала она.

Эшли Барти трижды побеждала на турнирах серии "Большого шлема" - в 2019 году она выиграла "Ролан Гаррос", в 2021 году стала лучшей на кортах Уимблдона, а в начале 2022 года победила на Открытом чемпионате Австралии.

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